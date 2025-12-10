巨人・佐々木俊輔外野手が１０日、キャリア教育事業の一環で母校である日野市立三沢中学校を訪問した。質問コーナーや打撃の実演などで生徒たちと交流。生徒が大喜びする姿を見た佐々木は「嬉しいですね。ただの中学校の先輩なのに、あそこまで喜んでくれて嬉しいです」と顔をほころばせた。自身のこれまでの歩みを振り返りながら、話を展開。質問コーナーでは「気持ちが折れた時の向き合い方は？」「中学から高校で環境を変わ