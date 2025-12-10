プロ野球・巨人で活躍した元木大介氏が、１０日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。１１月２１日に行われた長嶋茂雄さんの「お別れの会」に出席しての心境を明かした。６月３日に肺炎のため８９歳で死去した長嶋茂雄さんの「お別れの会」が１１月２１日、東京ドームで開催された。元木氏は自身のＹｏｕＴｕｂｅで「お別れ会、行ってきました」と始めると、長嶋さんとの思い出を振り返った。長嶋さんとの数々のエピ