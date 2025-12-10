千葉県警ではきょうから「年末年始特別警戒取締り」が始まり、県内の各警察署ではボランティア団体とともにパトロールなどを行って犯罪防止を呼びかけました。千葉県警ではきょうから来年1月4日まで、「年末年始特別警戒取締り」の実施期間として、パトロールや交通取締り、防犯対策の強化をしています。このうち、船橋東警察署では、地元のボランティア団体や船橋学園東葉高校の生徒らとともに金融機関へのパトロールやチラシを配