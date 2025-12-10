12月9日、乃木坂46・梅澤美波がInstagramを更新した。【写真】ミラノの街中で撮影されたほっそり美脚SHOTを公開2026年2月3日に、2nd写真集「透明な覚悟」を発売する梅澤。同作は、ファッションの聖地・イタリアを舞台に、梅澤の今が詰まった写真集となっている。この日の投稿で、梅澤は、「ミラノ散策」とコメントすると、写真集の撮影で訪れたと思われるミラノの街中で、シャツにミニスカートを合わせ、ほっそりとした美脚を披露