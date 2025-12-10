ティーケーピー（TKP）は、アパホテル〈姫路駅北〉とアパホテル〈魚津駅前〉を取得した。アパグループから取得の上、アパホテルとフランチャイズ契約を締結し、2026年3月2日から運営を開始する。これにより、アパホテルのフランチャイズは22軒に拡大する。出店戦略の一環として既存ホテルを取得することで、初期投資を抑えた経営が可能になるとしている。アパグループは地方のホテルの売却とフランチャイズ化を進めている。アパホ