広島、中日、阪神、日本代表などでコーチを歴任した大経大の高代延博（たかしろ・のぶひろ）監督が、９日午後８時４２分に食道胃接合部がんのため死去した。７１歳だった。高代監督の大経大での教え子で、今年、社会人野球の王子に進んだ柴崎聖人外野手（２３）が１０日、都内のホテルで行われた２０２５年度社会人野球表彰式に出席。外野手のベストナインの表彰を受けた。ネットニュースで高代氏の死を知ったという柴崎。「