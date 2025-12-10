１０日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、群馬・妙義山、神奈川・日向山などで相次ぐ山林火災について報じ、出火原因、住民への影響などを分析した。コメンテーターとして出演したフリーアナウンサーの古舘伊知郎氏は「木を見て森を見ずって言葉があるけれども、我々は炎が上がってるから火を見るんだけれども、火を見て森を見ずになっちゃいけないと思うんですよ」と話し出した。「出火