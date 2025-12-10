JFA（日本サッカー協会）は10日、日本代表がイングランド代表と国際親善試合を行うことを発表しました。FIFAランク18位の日本は2026年6月に行われる北中米ワールドカップを前に3月31日にイングランドのウェンブリー・スタジアムでFIFAランク4位のイングランドと国際親善試合を行います。過去の対戦成績は0勝2敗1分（3得点5失点）と1度も勝ち星がない状況。森保一監督は「世界でもトップクラスの実力と実績を誇るイングランド代表と