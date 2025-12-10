エディー・ジョーンズHC日本ラグビー協会は10日、東京都内で理事会を開き、日本代表のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）の続投を正式に決めた。岩渕健輔専務理事は「さまざまな議論はあったが、2024年から25年にかけてのチームの成長、成熟が非常に高く評価された」と説明した。2度目の就任で2年目の今年はウェールズを12年ぶりに破るなど、テストマッチで昨年より1勝多く5勝6敗だった。岩渕専務理事は「最終的にワー