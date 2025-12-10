サッカー日本代表の森保一監督日本サッカー協会は10日、日本代表が来年3月31日（日本時間4月1日）に、ロンドンのウェンブリー競技場での国際親善試合でイングランド代表と対戦すると発表した。来年6月開幕のワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会1次リーグF組で、オランダなど欧州勢2チームと対戦する日本にとって貴重な強化の場となる。世界ランキング18位の日本は、同4位のイングランドと過去1分け2敗。森保監督は「W杯の組