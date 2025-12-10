焼肉食べ放題「じゅうじゅうカルビ」は、12月15日（月）〜2026年1月12日（月・祝）の期間、『仮面ライダーゼッツ』＆『仮面ライダーガヴ』とのコラボキャンペーンを、全国の店舗で実施する。【写真】先着5万人にプレゼント！かっこいいオリジナルステッカー■対象コースは2種類今回実施されるのは、対象のコース注文で、先着5万人にオリジナルステッカーがプレゼントされる期間限定のキャンペーン。オリジナルステッカーは