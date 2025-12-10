ラグビーのNTTリーグワン1部の三菱重工相模原ダイナボアーズは10日、長崎市を「セカンダリーホストエリア（追加的本拠地）」とすることを正式に承認されたと発表した。長崎市は相模原市に次ぐ活動拠点となり、地域貢献やファン拡大に向けた取り組みが本格化する。相模原は2024年4月13日に長崎で初の公式戦を開催。今年11月には親会社である三菱重工業と長崎市がラグビー普及や地域活性化を目的とした連携協定を締結した。今回