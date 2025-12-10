東北日本海側北部では、１１日昼前から夜遅くにかけて、大雨による土砂災害に警戒してください。また、東北地方では、１１日明け方から夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。 【画像】東北・全国の天気 ［気象概況］ １１日は、低気圧が発達しながら北海道付近を通過し、低気圧からのびる寒冷前線が東北地方を通過するでしょう。低気圧や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気