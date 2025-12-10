¤ª¥Ø¥½¤Á¤é¤ê¡Ä?´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤ÀÜµÒ?¤ËÌåÀä¤ÎÀ¼Â³½ÐÝ¯ºä46¤Î2ÂåÌÜ¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢¾¾ÅÄÎ¤Æà(µÜºê¸©½Ð¿È)¤Î¥«¥Õ¥§Å¹°÷¤ËÊ±¤·¤¿?¥Ø¥½½Ð¤·?Æ°²è¤¬Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤Þ¤Ä¤ê¥«¥Õ¥§¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡×¤È¤Ä¤Å¤êÏÃÂê¤ÎÆ°²è¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÝ¯ºä46¾¾ÅÄÎ¤Æà1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤Þ¤Ä¤ê¤Î»þ´Ö¡Ù¡×¸ø¼°X¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÍÑ°Õ¤·¡¢´·¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ÇÅ¹Æâ¤òÆ°¤­²ó¤ê¡¢¾Ð´é¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¼êÅÏ¤¹»Ñ¤ò¾Ò²ð¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤«¤é¤Á¤é¤ê¤ÈÇÁ¤¯¤ª¥Ø¥½¤ËÃí