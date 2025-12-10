12月10日、静岡県焼津市で高齢の女性が路上に倒れているのが見つかりました。女性は搬送先の病院で死亡が確認されました。警察がひき逃げ事件として捜査しています。 【写真を見る】「女性が倒れている」静岡・焼津市でひき逃げか 高齢女性が死亡=静岡県警 消防によりますと、10日午後6時半頃、焼津市田尻の県道で「女性が倒れている」と通行人から119番通報がありました。 警察によりますと、高齢の女性が心肺停止の状態で病院