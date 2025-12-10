『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「市長ホテル問題男性職員を懲戒」についてお伝えします。◇群馬・前橋市小川晶前市長（先月27日）「本日付で市長を辞職させていただきたいと思います」群馬県前橋市の小川晶前市長。部下である既婚者の男性職員（54）と複数回ホテルを利用していた問題で先月、辞職しています。この男性職員について、新たな動きが…。前橋市は9日、男性職員に対し、打ち合わせ場所にラ