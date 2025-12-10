10日（水）夜は日本海側の天気も回復して、晴れているところが多くなっています。ただ、11日（木）は再び日本海側から雨や雪が降り出し、風も強まりそうです。雪雲の予想です。このあと、北海道や東北の日本海側から雪が降り出すでしょう。11日朝は、北日本の太平洋側でも雪の降っているところがあります。そのあと、日中から夜にかけては、西日本や東日本にも雨のエリアが広がってきそうです。日本海側から雨が降り出し、夜には太