クロスホテル大阪は、『大阪松竹座 ステージ体験ツアー Ｆｉｎａｌ』チケット付き宿泊プランを５組１０名限定で１０日から販売開始したと発表した。大阪松竹座は大正１２年に開場し、２０２６年５月に閉館を迎える。同プランでは、５組１０名限定でクロスホテル大阪の宿泊に加え、閉館前最後となる「大阪松竹座 ステージ体験ツアー Ｆｉｎａｌ」のチケットが１人１枚用意される。体験ツアーでは、舞台に立ったり、舞台側から