第７０回船橋記念・Ｓ３は１０日、船橋競馬場でスプリンター１４頭が１０００メートルを争った。１番人気のエンテレケイア（吉原寛人）が先手を奪い、追い上げるザイデルバストに３／４馬身差をつけて優勝。昨年に続く連覇を果たした。今回が引退レースとなるＪｐｎ１・２勝馬のカジノフォンテンは５着だった。◇エンテレケイア父アジアエクスプレス、母スターレット（父ブライアンズタイム）。浦和・小久保智厩舎所属の牡７歳