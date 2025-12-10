◆全日本プロレス「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５優勝決定戦」（１０日、後楽園ホール）全日本プロレスは１０日、後楽園ホールで「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５優勝決定戦」を開催した。第４試合の前に「ゼンニチ大晦日２０２５」（３１日、代々木第二体育館）の追加対戦カードを発表した。元三冠ヘビー級王者の斉藤ジュンが「ＨＡＶＯＣ」潮崎豪と初の一騎打ちが決定した。ジュンは、第４試合で安齊勇馬、“