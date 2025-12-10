元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で11月26日に公開された動画に出演。阪神の来季順位を予想した。赤星憲広氏○阪神の来季順位を予想動画序盤、来季について話が及ぶと、「改めて選手たちも思ったと思うんでね。来年連覇するだろうな。どう見ても戦力的にさ」「阪神だけは抜けてる気がするんだよね、来年は」と、早くも優勝を予想した赤星氏。まず、巨人・ヤクルトに