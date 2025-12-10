日本相撲協会は１０日、熊本・南阿蘇村で行われた８日から冬巡業を離脱していた４１歳の幕内・玉鷲（片男波）の診断書を公表した。「変形性腰椎症、腰部神経根症」と記されていた。１１月３０日に長崎・諫早市で始まり、横綱・大の里（二所ノ関）、小結・高安（田子ノ浦）が初日から休場。現在の休場者は１２人で、２１日の埼玉・新座市まで続く。