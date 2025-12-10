先月、史上最年少で「永世竜王」の資格を獲得した藤井聡太竜王が指宿市の小学校を訪問し、児童から歓迎を受けました。 きのう9日、鹿児島県の指宿市入りした藤井聡太竜王。9日夜は指宿白水館で祝賀会が行われ、抽選で選ばれたファンら80人あまりが参加し、「永世竜王」獲得を祝いました。 一夜明けたきょう10日、藤井竜王は指宿市の山川小学校を訪問。手作りした花のアーチで藤井竜王を出迎えると、およそ280人の児童らか