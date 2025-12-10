ハネムーン相場後に一時、調整局面 最近のマーケットの動きを振り返ると、2024年3月22日に4万1087円で一番天井、7月11日に4万2426円で二番天井を付けた後、約10カ月ほど高値圏での揉み合いがありました。 特に二番天井後には日本銀行の利上げ、円急騰で8月5日に3万1156円という安値を付けました。 ここが一番底となった後、25年4月7日にトランプ関税ショックで3万792円を付けて二番底が入りました。