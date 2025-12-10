９日、松花江で氷を切り出す人たち。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／張濤）【新華社ハルビン12月10日】中国で「氷の都」と呼ばれる黒竜江省ハルビン市でこのところ、採氷作業が盛んに行われている。市内を流れる松花江で採取した良質な氷は、氷雪テーマパーク「ハルビン氷雪大世界」などへ運ばれ、氷の景観の設営に使われる。９日、松花江で氷を切り出す人たち。（ハルビン＝新華社記者／王建威）９日、松花江で氷を切り