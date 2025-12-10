日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１０日、サッカー男子日本代表が来年３月３１日にイングランドのウェンブリー・スタジアムでイングランド代表と国際親善試合を行うことが決定したと発表した。ＦＩＦＡランキングはイングランドが４位、日本が１８位。過去の対戦成績は日本の０勝２敗１分で初勝利を目指す。ＪＦＡを通じて発表された森保一監督（５７）のコメントは以下の通り。「世界でもトップクラスの実力と実績を誇るイング