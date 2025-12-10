自民党の治安・テロ・サイバー犯罪対策調査会（葉梨康弘会長）がまとめた、外国人犯罪対策の提言案が10日、判明した。「検挙件数が増加傾向にある」として通訳を確保し、少数言語にも対応できるよう体制拡充を要請。SNSの不正利用対策や不法滞在への厳正対処も盛り込んだ。近く高市首相に提出する。調査会は10日の会合で提言案を了承。政府が来年1月めどにまとめる総合的対応策に反映させたい考えだ。案は「排外主義とは一線