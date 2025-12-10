東京都板橋区の首都高速で４月、トラックで乗用車に追突して６人を死傷させたとして、自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死傷）に問われた被告の男（２８）に対し、東京地裁（大伴慎吾裁判官）は１０日、懲役３年（求刑・懲役４年）の実刑判決を言い渡した。判決によると、被告は４月１９日午前、板橋区の首都高速５号池袋線でトラックを時速約８０キロで運転。渋滞で減速していた乗用車に追突する玉突き事故を起こし、