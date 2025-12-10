「プロレス・スターダム」（２９日、両国国技館）フワちゃんが１０日、都内で開催されたスターダムの会見で、プロレス挑戦の経緯を明かすとともに、再デビュー戦で挑む葉月に「勝つつもりで、倒しにいく」と宣戦布告した。３年前のテレビ企画で出会ったプロレス。ＳＮＳでの不適切発言での活動自粛中に、その時の情熱がよみがえった。「仕事が忙しい中で夢に踏み出せない状況でした。あの騒動があって、ゆっくり考えた時、以