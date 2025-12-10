日本サッカー協会(JFA)は10日、日本代表が来年3月31日にイングランド代表と国際親善試合を行うことが決定したと発表した。キックオフは現地時間19時45分(日本時間4月1日3時45分)。会場はイングランド・ロンドンのウェンブリー・スタジアムとなる。テレビ放送については調整中だという。FIFAランキングは日本の18位に対し、イングランドは4位。過去の対戦成績は日本の1分2敗(3得点5失点)となっている。以下、森保一監督のJFA