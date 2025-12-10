[12.10 ACLE第6節 広島 - 上海申花 Eピース]AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)のサンフレッチェ広島対上海申花で、ハーフタイム突入直後に広島MFトルガイ・アルスランが上海申花の選手やスタッフと揉める事案が発生した。前半を0-0で終えたこの一戦では、選手たちがピッチを離れてそれぞれのロッカールームに戻ろうとした際にアルスランがピッチレベルの階段を降りてスタジアム内部に入ったものの、後ろを振り向いて足を