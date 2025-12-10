高知ユナイテッドSCは10日、2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」で着用するユニフォームのデザインが決まったと発表した。ユニフォームサプライヤーは引き続き、株式会社アスレタが担当。高知県が生産量日本一の花「グロリオサ」をモチーフにしたデザインで、フィールドプレーヤーの1stはえんじ色、2ndは白、GKの1stは緑、2ndはピンクとなる。クラブはコンセプトに関し、公式サイト上で以下のように説明し