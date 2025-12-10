米男子プロゴルフ、「Hero World Challenge」で松山英樹（33）が優勝した様子を12月8日、PGA TOUR公式Instagramが公開した。投稿では、ホストを務めるタイガー・ウッズ（49）との2ショットが紹介され、松山が今季2勝目を挙げたことや、プレーオフを制してタイトルをつかんだ流れが伝えられている。 渋野日向子、27歳バースデーの“超シブコスマイル”に祝福続々復活願う声も「明るい明日が待っている