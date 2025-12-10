スコットランドリーグ・セルティックに所属する前田大然（28）は12月4日、Instagramを更新。負傷の状況を写真で報告した。 「すごい豪邸」前園真聖、湘南でラグジュアリーにくつろぐ様子に注目集まる 前田は12月3日のダンディー戦の際に相手と頭部を接触。前田は目の上から出血したが、テーピングを巻いた応急処置の状態でプレーを続けた。 前田は「Thank you for your support!」とコメン