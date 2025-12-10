本日の日経平均株価は、FOMCを控え持ち高調整の売りが優勢となり、前日比52円安の5万0602円と3日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は56社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、東海東京インテリジェンス・ラボが目標株価を2600円→3800円に引き上げた大林組 [東証Ｐ]