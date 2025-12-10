元宝塚歌劇団の則松亜海（34）が10日、自身のインスタグラムを更新し、第1子男児を出産したと報告した。則松は第1子を夫婦の手で抱き上げる写真を投稿。「この度、私たち夫婦に新しい命が誕生いたしました。思いがけず、大変な産後を迎え、想像を遥かに超える貴重な体験をしましたが、その中で本当にたくさんの方々に支えていただきました。息子が元気いっぱいに生まれてきてくれたことは、何よりも大きな奇跡です」と報告。