リトアニア政府は9日、隣国のベラルーシから飛来する多数の気球により、空港が閉鎖されるなど混乱が生じているとして、非常事態を宣言しました。一方、ベラルーシ側は関与を否定しています。リトアニア政府は9日、ベラルーシから何度も密輸用の気球が飛来していることから、非常事態を宣言すると発表しました。気球により空港が閉鎖になるなど、民間航空にも混乱が起きているほか、国家安全保障上の理由でも発令したとしています。