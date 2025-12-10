自民党と日本維新の会が開いた社会保障改革の実務者協議＝10日、国会自民党と日本維新の会は10日、社会保障改革の実務者協議を開き、市販薬と成分や効能が似た「OTC類似薬」の患者負担見直しを議論した。維新は医療費削減に向け、原則として公的医療保険適用から外して全額を患者負担にするよう主張。これに対し、自民は、国民の急激な負担増を懸念し、保険適用を維持した上での追加負担を想定する。両党の制度設計の考え方には