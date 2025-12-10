日本関連のイベントが次々と延期や中止になっている中国で、12月から開催予定だったスタジオジブリの展覧会が延期となりました。延期となったのは、スタジオジブリと宮崎駿監督の作品をテーマにした体験型アート展で、中国の広東省・広州市で今月25日から来年10月まで開く予定でした。ジブリ展の公式SNSは8日、「楽しみにしていたお客様に深くおわびします。近い将来、またお会いできることを楽しみにしています」と発表しましたが