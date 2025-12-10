日本テレビは１０日、来年１月１０日に東京・有明アリーナで開催を予定していた３日間公演「ｗｉｔｈＭＵＳＩＣＬＩＶＥ」の初日公演を中止することを、同局の公式サイト内で発表した。「主催者の都合により」という。サイト上では「公演を心待ちにしているファンの皆様をはじめ、ご出演予定のアーティストや関係者の皆様へ、多大なご迷惑をお掛けいたしますことを心よりお詫び申し上げます。なお、１月１１日（日）公演（