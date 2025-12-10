12月9日、俳優の清原翔が自身のInstagramを更新。自身が専属モデルを務めていた人気ファッション誌『MEN’S NON-NO』に登場することを発表し、喜びの声があがっている。同誌の公式アカウントと共同投稿された内容によると、《2026年1・2月合併号は『メンズノンノモデル号』ということで、清原に絶対出てもらいたい！そんな編集部全員の想いを込めて清原にオファーしたところ、療養中にも関わらず出演を快諾してくれた！》との