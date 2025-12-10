育児に追われ、自分の食事がまともに取れない日々が続いています。できればおいしいご飯が食べたいけれど、忙しいのに30分も炊飯を待てないし、おかずもご飯も別々に用意して、食べた後の皿洗いも面倒です。そんなときに助けてくれたのが、サンコーの「どんぶり型超高速炊飯器『炊き立て丼』」！ 約15分で炊飯。おかずも同時調理で、洗い物はどんぶりとおかずトレーのみ。面倒くさいこと全部ナシ。一人暮らしや単身赴任中、ワン