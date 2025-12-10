ももいろクローバーZが、本日12月10日にリリースされた『ももいろクリスマス2024-HOLY 4D NIGHT-』LIVE Blu-ray & DVDより、DAY2に披露された「レナセールセレナーデ」のライブ映像を公開した。「レナセールセレナーデ」は大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）が楽曲プロデュースと作詞作曲を担当しており、TVアニメ「転生したらスライムだった件 第3期」オープニング主題歌 第二弾になった楽曲。映像では壮大な冒険を描くような4人の