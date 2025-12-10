巨人は１０日、都内の球団事務所で契約更改交渉を行い、台湾でのアジア・ウィンターリーグ（ＷＬ）にＮＰＢ選抜として参加した吉村優聖歩投手、坂本達也捕手、宇都宮葵星内野手、相沢白虎内野手の育成４選手がサインした。育成３年目の変則左腕・吉村は今季、３軍戦を主戦場としたが、２軍戦で公式戦初登板も経験した。左キラーとして期待がかかる。坂本達は２４年育成１位で富士大から入団。夏場以降に２軍戦で出場機会をつ