がらりが、2026年1月16日に2ndアルバム『コントラスト』を配信リリースすることを発表した。今作は、既にリリースしたシングル曲6曲に、2026年1月13日より日本テレビにて放送開始となる北山宏光主演の地上波ドラマ『AKIBA LOST』の主題歌に決定した「Answer Me」、同ドラマのコンセプトソングに決定した「正体不明のLADY」、2025年11月から放映がスタートした河合塾CMテーマソングの「遠い空には」などの新曲8曲を収録する。さらに