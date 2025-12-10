タレントの朝日奈央（31）が9日、自身のインスタグラムを更新し、友人で元乃木坂46の女優・能條愛未（31）が歌舞伎俳優・中村橋之助（29）と婚約したことを祝福した。能條に花束を手渡す画像とともに「愛未ーー！結婚おめでとう」と喜びを伝えた。 【写真】アイドルの青春…2ショで「だいすき×100!!」 能條は11月10日に橋之助とともに会見し、婚約を報告していた。今月9日には日本テレビ系「踊る!さんま御殿!!