NHK『ニャンちゅうワールド放送局』の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。現況について綴りました。 【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん前日に「血圧200越え熱38度越え」体調崩し…「だいぶ体調も戻って来ました」「どうも座位になると脈拍が上がる」「ＡＬＳの進行だとしても対策はきっとあるはず」【ALS闘病】前日の