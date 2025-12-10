青森県で震度6強を観測した地震から2日。八戸市では10日、ほとんどの学校が再開し、無事に登校できた一方、給食はレトルトカレーとなりました。観光客が多く訪れる八戸市の市場。名物は、小分けされた魚介類のパックを購入して自分好みで作る「朝食」ですが…。JNN取材団高柳光希「普段は平日でも朝ごはんを食べにくるお客さんで賑わっているということなんですが、地震の影響か、きょうは閑散としています」お客さんの数はまば