今回のお値段はスウェーデン・ストックホルムから。ノーベル賞の気になるお値段についてお伝えします。【写真を見る】ノーベル博物館の中の様子「人類に最大の貢献をした人のために」賞金は約1億8500万円出水麻衣キャスター：2025年のノーベル賞の賞金は、「約1億8500万円」です。各賞の方々がこの金額をもらえて、複数で受賞した方は分配するような形になっていますが、非常に大きな金額です。ノーベル賞は1901年から始まっており