百田夏菜子さん、本郷奏多さん、エルフの荒川さんとはるさんが、Pokémon Happy Holidays『Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ』配信記念イベントに登壇しました。 【写真を見る】【 百田夏菜子 】今年のクリスマスプライベートで過ごす相手を告白「プレゼント交換しよって…」エルフ荒川は「THE W」決勝出場へ意気込み「メガシンカしたい」横浜赤レンガ倉庫で行われた本イベント。きょうから始まる「Pok&